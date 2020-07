Was für eine Woche - der DAX hatte einen guten Lauf mit Verschnaufen am Ende - geprägt war die Woche durch wirklich sensationelle Erfolgsmeldungen "flatex verdoppelt", "Delivery plus 100%", "Paion Freigabe FDA", "BioNTech erflogreich in klinischer Studie" - aber im Hintergrund die Aufarbeitung des Wirecard-Betrugs, die langsame... Wir hatten uns am letzten Wochenende mit Wirecard beschäftigt - CHRONOLOGIE Wirecards vom 18.06. bis zum 28.06 - updated und widmeten einem einem anderen "Betrugsfall", der auf dem Wege der Besserung ist, unsere Aufmerksamkeit: Hoffnungsschimmer: Steinhoff gewinnt Prozess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...