04.07.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Nach einer Seitwärtsbewegung zu Wochenbeginn erhielt der ATX vor allem am Donnerstag mit positiven Nachrichten deutlichen Auftrieb und schloss die Woche 1,7% höher. Besser als erwartete Arbeitsmarktdaten in den USA und auch die Hoffnung auf einen neuen Impfstoffkandidaten von Pfizer sorg- ten für Kauflaune an den Aktienmärkten. Besonders Finanztitel waren gesucht, in Wien vor allem ATX-Schwergewicht Erste Group. An die Spitze der Kurstafel setzte sich der Verbund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...