Gilead Science (GILD): US-Großauftrag für 500.000 Behandlungen mit Remdesevir >>> PULLBACK SETUP <<<

Zulassungen für Conona-Medikament Remdesivir von Gilead Sciences in USA & Europa + Großauftrag. Jetzt Long Setup - aber was tun, wenn GILD mit Gap-Up startet?

Symbol:ISIN:Die Aktie des Pharmaunternehmens weist im relativ volatilen Halbjahresverlauf ein Plus von über 18 Prozent aus. Das Jahreshoch wurde bereits im März erreicht, kurz bevor sich der S&P 500 am Jahrestief befand. Anschließend kam der Kurs noch zwei Mal in die Nähe des genannten Niveaus. Abschließend tauchte er unter die gleitenden Durchschnitte, notiert aber momentan knapp darüber.Gilead Sciences geriet mit dem ursprünglich zur Ebola-Behandlung vorgesehenen Medikament Remdesevir in die Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass dieses auch Corona-Patienten Linderung verschafft und die Behandlungszeit verkürzt. Zulassungen in den USA und Europa folgten. Die USA haben sich Wirkstoff-Dosen für mehr als 500.000 Behandlungen gesichert und damit ordentlich Umsatz in die Unternehmenskasse gespült.Kaufsignal: 77.26 USD, Kursziel: 85.79 USD, Stopp Loss: 75.61 USDDas Unternehmen weist die für die Pharmabranche typische Volatilität auf. Unser Risiko sollten wir konsequent begrenzen und die Quartalszahlen im Auge behalten. Falls die Aktie am Montag mit einem Gap-Up startet, sollten wir eventuell intraday auf geeignete Rücksetzer warten.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in GILD.