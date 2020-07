CA Immo hat den Verkauf des cube berlin an Nuveen Real Estate abgeschlossen. cube berlin wurde von CA Immo entwickelt; die Fertigstellung erfolgte im Februar 2020 nach rund dreijähriger Bauzeit. CA Immo investierte rund 100 Mio. Euro in das 17.500 m² große Bürogebäude, das bereits vor Baubeginn in Form einer Share-Deal-Transaktion an Nuveen Real Estate verkauft wurde. "Mit dem Abschluss dieser Transaktion wird die Liquidität der CA Immo weiter gestärkt", teilt die Immobilien-Gesellschaft mit. Das Objekt ist zu 100 Prozent an Mieter wie die Deutsche Bahn AG, Gleiss Lutz und RA Micro vorvermietet.

