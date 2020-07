Der Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien, die Encavis AG, teilt heute vorbörslich mit, dass das Unternehmen im Rahmen seiner Strategie "Fast Forwared 2025" ihr französisches Solarproduktportfolio aufgestockt hat. Nachdem an 12 Solarparks in Frankreich die restlichen Anteile von 15 Prozent erworben wurden, ist Encavis nun 100prozentige Eigentümerin dieser Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 75 MW. Nach diesem Schritt befinden sich jetzt alle französischen Solarparks der Encavis in..

Den vollständigen Artikel lesen ...