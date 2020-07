Der Automobilkonzern Daimler baut seine Aktivitäten im Bereich der Batterie-Technologien weiter aus und geht mit seiner Auto-Marke Mercedes-Benz eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Batteriezellenhersteller Farasis ein. Zudem beteiligt der Automobilhersteller noch mit drei Prozent finanziell an dem Unternehmen, was einem Euro-Betrag in Millionenhöhe entspricht. Der Autobauer will so seine Geschäftsbeziehungen mit dem Batteriehersteller verstärken, denn der Vertrag bietet die sichere Belieferung mit Batteriezellen für die Elektro-Offensive, während Farasis Planungssicherheit für ...

