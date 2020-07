Der Kurs der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) testete vor einigen Tagen erneut die 200-Tage Linie (blau im Chart), welche als Unterstützung fungiert und konnte hier ein weiteres Mal nach oben abdrehen. In der Folge kam es zu neuerlichen Kursgewinnen, die sich auch am heutigen Montag zum Start in die neue Börsenwoche fortsetzen. Zur Stunde notiert die Telekom bei 15,26 Euro. Den StopLoss belassen wir weiterhin auf 14,32 Euro, ziehen ...

