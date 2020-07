++ Chinesische Aktien steigen auf Zweieinhalb-Jahreshoch ++ DE30 nähert sich 12.959 Punkten ++ Vorstandschef von der Commerzbank (CBK.DE) bietet Rücktritt an; Aufsichtsratschef kündigt ++Die europäischen Indizes eröffneten die heutige Sitzung höher und folgten damit den asiatischen Indizes. Der Shanghai Composite stieg um über 5,0%, da sich die Anleger mit billigen Krediten eindeckten, um in die Wirtschaft zu investieren, von der Analysten voraussagen, dass sie sich schneller und besser erholen werde als andere große Länder, die mit neuen Infektionswellen zu kämpfen haben. Die Investoren begrüßten auch die Tatsache, dass die Europäische Kommission die bedingte Zulassung des antiviralen Medikaments Remedesivir von Gilead (GILD.US) für den Einsatz in der EU erteilt hat, womit es das erste zugelassene Medikament zur Behandlung des Coronavirus in der Region ist. "Wir werden nichts unversucht lassen in unseren Bemühungen um wirksame Behandlungen ...

