Nach den Gewinnen am deutschen Aktienmarkt erkennen Analysten auf kurze Sicht weiteres Kurspotenzial, sofern die Corona-Infektionen beherrschbar bleiben. 6. Juli 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Für den deutschen Aktienindex war es vor dem Hintergrund konjunktureller Entspannung ein gelungener Auftakt in das zweite Halbjahr. Der DAX gewann vergangene Woche etwas über 3,5 Prozent hinzu, und eröffnete am Morgen mit 12.774 Punkten erneut im Plus. Ob der Kurs gehalten werden kann, scheint unter anderem ...

