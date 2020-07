Die Corona-Pandemie hält die gesamte Welt in Atem und stellt auch die Zulieferbranche für Süßwaren und Snacks vor neue Herausforderungen. Die ProSweets Cologne (31.01. bis 03.02.2021) als zentrale Zuliefermesse für Süßwaren und Snacks in Parallelität mit ISM ermöglicht die vermisste persönliche Begegnung unter Geschäftspartnern. Zudem bietet die ProSweets Cologne als weltweit bewährter Handelsplatz und einzigartige Plattform speziell für den Bereich Sweets und Snacks darüber hinaus die Möglichkeit innovative Produkte konzentriert an einem Ort zu präsentieren, um das wirtschaftliche Wachstum wieder ...

