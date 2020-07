So darf eine neue Handelswoche gerne starten: Der DAX klettert am Montag zwischenzeitlich bis auf 12.842 Punkte und steht am Mittag rund 100 Punkte tiefer noch solide 1,7% im Plus. Schwung verliehen positive Wirtschaftsdaten und rückläufige Infektionszahlen aus China sowie frische Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in der EU, die die Markterwartungen übertrafen. Amazon auf Allzeithoch Mit einem Volumen von knapp zwei Millionen Euro ist Amazon heute einer der Umsatzspitzenreiter in Stuttgart - und ...

