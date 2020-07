Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von Freitag ytd bei -28,68 Prozent, der DAX bei -5,44 Prozent und der Dow Jones bei -9,5 Prozent. Heute sieht es zunächst gut aus, dass der ATX aufholen kann.ATX ( Akt. Indikation: 2341,80 /2342,00, 3,04%)DAX ( Akt. Indikation: 12758,00 /12758,00, 1,83%) Der ATX holt auch auf, weil die ATX-Banken am Vormittag stark sind. Der Stresstest der US-Notenbank Fed zeigt: Barclays, Credit Suisse, HSBC und Santander sind unter jenen europäischen Banken, die auch in den USA vertreten sind, am stärksten von coronabedingten Kreditausfällen betroffen. Deutsche Bank nach wie vor am Anfälligsten bei einem anhaltenden Kapitalmarkt-Crash.Erste Group ( Akt. Indikation: 22,56 /22,59, 4,08%)RBI ( Akt. Indikation: 16,91 /16,96, ...

