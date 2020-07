Überwogen am letzten Freitag in einem Knock-out-Call (WKN MC83EA) auf den weltweit größten Batteriehersteller BYD die Käufer, nehmen die Stuttgarter Anleger heute anscheinend ihre aufgelaufenen Gewinne mit und verkaufen den Knock-out-Call mehrheitlich. Die Aktie des auch in der Automobilproduktion tätigen BYD-Konzerns notiert heute über 7% höher bei 8,14 Euro. Ebenfalls auf der Verkaufsseite stehen die Stuttgarter Derivateanleger heute bei einem Call-Optionsschein auf Alphabet C (WKN MC53Y5). Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...