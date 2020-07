Virtuelle Agrana-HV 3.7.20. Die Agrana-HV war extrem: Dankenswerterweise wurden die Wortmeldungen bis ins kleinste Detail vorgelesen. Aber auf einer "echten" HV wäre es kaum möglich, lang und breit über angeblich fehlende Nachhaltigkeitsparameter bei der Vorstandsvergütung, über etwaige Wirecard-Probleme bei den Abschlussprüfern oder über Rübenanbauflächen zu referieren, die geballte Schwarmintelligenz würde längst mit gutgemeinten Ratschlägen ("Was redet der so lang? Das Essen wird kalt!") die Gespräche in die richtige Bahn lenken. Dafür gab es auf dieser HV keine Pausen, es gab keine Lücken bei den Wortmeldungen, die Rednerliste war bis zum Schluss gut gefüllt. ARV Hameseder verlas zu Beginn die Zahl von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...