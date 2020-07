FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 07. Juli: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 27. Kalenderwoche 07:00 CHE: Geberit, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Takkt, Hauptvesammlung (online) 10:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: LBBW Research Pressegespräch (online) "Kapitalmarkt Update" 13:00 DEU: Funkwerk, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: bet-at-home.com, Hauptversammlung (online) DNK: Bang & Olufsen, Jahreszahlen FRA: Sodexo, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 05/20 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 05/20 08:45 FRA: Handelsbilanz 05/20 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 05/20 15:00 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Raphael Bostic, hält eine Rede 20:00 USA: Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Daly und Fed-Präsdient von Richmond, Thomas Barkin halten eine Rede 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesarbeitsgericht beschäftigt sich in mehreren Verhandlungen mit der Verjährung und dem Verfall von Urlaub DEU: Pk Welthungerhilfe zum Jahresbericht 2019, u.a. mit Präsidentin Marlehn Thieme ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi