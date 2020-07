Vorläufige Zahlen haben die Beiersdorf-Aktie am Montagnachmittag unter Druck gesetzt. Der Aufwärtstrend ist nun in Gefahr und wichtige Chartmarken rücken wieder in weite Ferne.Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf hat angesichts der Corona-Krise im ersten Halbjahr deutlich weniger Umsatz gemacht. Der Erlös sank bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte um 10,7 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, ...

