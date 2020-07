Thalwil (awp) - Beim Chiphersteller U-Blox wird die Dividende später ausgezahlt. Wegen Verzögerungen aufgrund des Lockdown werde die Aktie nun am 10. Juli ex-Dividende gehandelt, und die Nennwertrückzahlung erfolge am 14. Juli, teilte das Unternehmen am Montag mit. Ursprünglich war die Nennwertrückzahlung für den 9. Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...