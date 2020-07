Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post +0,53% auf 28,25, davor 5 Tage im Minus (-10,22% Verlust von 31,3 auf 28,1), Petro Welt Technologies +2,47% auf 2,9, davor 3 Tage im Plus (11,54% Zuwachs von 2,6 auf 2,9), Amag +4,35% auf 26,4, davor 3 Tage ohne Veränderung , Athos Immobilien +2,09% auf 39, davor 3 Tage im Minus (-4,98% Verlust von 40,2 auf 38,2). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:ATX 2343,05 (MA100: 2311,06, xU, davor 27 Tage unter dem MA100), ATX Prime 1192,06 (MA100: 1178,8, xU, davor 27 Tage unter dem MA100), Erste Group 22,7 (MA100: 22,02, xU, davor 27 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), Autobank ...

