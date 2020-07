Das amerikanische Energieunternehmen Plains GP Holdings L.P. (ISIN: US72651A2078, NYSE: PAGP) zahlt am 14. August 2020 eine Quartalsdividende von 0,18 US-Dollar aus, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 31. Juli 2020. Der Firmensitz der Plains GP Holdings LP liegt in Houston, im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen hält Anteile an der Plains All American Pipeline, die sich auf ...

