Es gibt vielfältige Ausstattungsvarianten, wie beispielsweise mit elektrischer Vor- oder Nachheizung und/oder einer Warmwasser-Nachheizung. Mit KWL Yoga und KWL Yoga Style stehen zudem zwei Gehäusevarianten zur Verfügung, wobei "Style" unter anderem durch ein spezielles Design-Zuluft-Element optische Akzente setzt. Damit bietet sich KWL Yoga Style auch für den Einsatz im repräsentativen Umfeld, wie bspw. Ladenlokale, Restaurants, etc. an. Alle Ausführungen sind dank der flexiblen Steuerungsmöglichkeiten optimal für den Einsatz in Schulen, Büros oder Gewerbe geeignet. Dabei werden immer nur die Räume be- und entlüftet, für die tatsächlicher Bedarf besteht. Dank der dezentralen Bauweise entfällt ...

