BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 3400 (2100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY.COM AUF 10900 (10100) P - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 2080 (1910) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZUR ROSE GROUP AUF 310 (160) CHF - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT EDP ENERGIAS PORTUGAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 5 (3,60) EURBERENBERG HEBT EDP RENOVAVEIS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 14,50 (11,50) EURBERENBERG HEBT SCHINDLER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 275 (215) CHFJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 21 (20) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 190 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 96 (98) CHF - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 42 (40) EUR - 'OUTPERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 10,50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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