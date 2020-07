Die Pandemie belastet das Geschäft von Adidas in einem erheblichen Ausmaß. Adidas-Stores mussten in den vergangenen Wochen demzufolge weltweit schließen. Zudem scheint das Kurspotenzial bei der Adidas-Aktie begrenzt. Der StayLow-Optionsschein auf Adidas bietet eine hohe Seitwärtschance. Am kommenden Sonntag hätte im Londoner Wembley-Stadion unter normalen Umständen das Finale der Fußball-Europameisterschaft stattfinden sollen. Normal aber ist in diesen Pandemie-Tagen nur, dass vieles nicht normal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...