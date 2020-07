Volkswagen hat mit dem Umbau des Werkes Emden zum Standort für E-Mobilität begonnen. Ab 2022 soll der vollelektrische Kompakt-SUV ID.4 von der Nordseeküste kommen. Der Hersteller investiert rund eine Milliarde Euro in den Standort. Emden wird das erste Werk in Niedersachsen, das in großem Umfang E-Fahrzeuge fertigen wird. Ab 2022 sollen dort der neue vollelektrische Kompakt-SUV ID.4 und zum späteren Zeitpunkt weitere rein elektrische Modelle gebaut werden. Die Produktion der Modelle Passat Limousine ...

