Am Dienstag-Morgen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein knapp behaupteter Auftakt ab. Nach seinem jüngsten Satz nach oben zeigt sich der DAX -1,07% kurz vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent abgeschwächt bei 12.670 Punkten.Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sieht den DAX weiterhin in einer guten Verfassung, wenngleich das Potenzial zumindest mit Blick ...

