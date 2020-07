Zu satten Kursgewinnen kam es gestern am heimischen Markt, der ATX konnte gleich um 3,1% stärker den Handel beenden. Auch in Wien waren die Bankenaktien sehr gefragt, die Erste Group erzielte einen Zuwachs von 4,7%, für die Bawag ging es 4,3% nach oben und die Raiffeisen durfte sich über eine 3,4% höhere Schlussnotierung freuen. Ebenfalls favorisiert wurden die Ölwerte, Schoeller-Bleckmann erzielte ein Plus von 5,7% und war damit Spitzenreiter im ATX, OMV konnte um 3,9% vorrücken. Weiter fortsetzen konnte Semperit den Erfolgslauf, nachdem das Unternehmen am Freitag die Prognosen klar erhöht hatte und einen Kurssprung von mehr als 21 Prozent verzeichnen konnte, ging es auch gestern um 5,3% nach oben, nachdem sich die Baader Bank überrascht ...

