Der Volkswagen-Konzern hat die Überprüfung durch den US-Aufseher Larry Thompson im Zuge des Dieselskandals fast hinter sich gebracht. Der am Montag veröffentlichte Abschlussbericht von Thompson nach dessen dreijähriger Tätigkeit als Auditor habe keine neuen Verfehlungen beim Konzern und den geprüften Tochterunternehmen festgestellt, teilte der Dax-Konzern in Wolfsburg mit. Damit habe VW die Auflagen von US-Behörden in den zivilrechtlichen Verfahren erfüllt, hieß es. Vorbehaltlich der endgültigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...