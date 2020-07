Wirecard -16.54% PixelInvestment (GEWVER): Mit den Aktien von WIRECARD sind wir fast wieder beim Einstiegskurs. Viel Grün bleibt nicht mehr. Von Anfang an war klar, dass das was wir machen, nichts mit seriösem Investment zu tun hat. Es ist reine Zockerei!!! Zu verlockend war auch die Vorstellung (und vielleicht wird es auch noch so kommen), dass das Geschäft von WIRECARD inklusive des Namens so oder so ähnlich weitergeführt wird. Der Finanzdienstleister ist aber ein lupenreiner "Verlierer", so wie es für dieses Portfolio definiert ist. OK, dann zocken wir mal munter weiter. Es gibt für unser Portfolio nämlich kaum etwas zu verlieren. Zu verlieren gibt es höchstens ein paar Euro, den Glauben an Turnarounds oder die Hoffnung, dass alles schon irgendwie ...

