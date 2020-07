Brent ÖL Wir bleiben dabei und sehen Brent noch einmal eine Abwärtsbewegung in Richtung $39 ausbauen. Auch der gestrige Anstieg konnte sich letztlich nicht halten und trägt zu dem bisher nicht impulsiven Bild bei. Unter $42 liegt uns eine erste Bestätigung vor, dass der Markt sein Zwischenhoch ausgebaut hat und sich in Welle ii in Braun auf dem Weg in Richtung $39 befindet. Auch das hinterlegte Alternativszenario müssen wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 45% nach wie vor mit einplanen, was noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...