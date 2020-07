Ort des Tages: SKF St. Michael Standort. Für Maschinen gilt: weniger Reibung bedeutet eine längere und bessere Laufzeit. Seit 1907 verbessert der schwedische Konzern das Zusammenwirken von Maschinen. Ursprünglich reiner Hersteller von Kugellagern ist man heute in fünf Geschäftsfeldern tätig: Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Mechatronik, Dienstleistungen und Schmiersysteme. Dabei trägt SKF vor allem zur Verbesserung der Lebensdauer von Maschinen bei. SKF bietet dafür individuelle Lösungen an und wirkt hier selbst in den Herstellungsprozess von Maschinen ein, um wenig Verschleiß und eine effiziente Nutzung gewährleisten zu können. Eine Dienstleistung, die Industriebetriebe über alle Branchen hinweg gut gebrauchen ...

