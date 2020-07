In dem von der Hessenagentur geförderten und für 18 Monate angesetzten Projekt wollen EDAG und Hexagon Plus (Hersteller von Composite-Hochdruckbehältern und -systemen für den Automotive-Bereich) einen flexiblen Speicher für den Fahrzeugboden entwickeln, in den parallel Batterien und Wasserstoffdrucktanks der neuesten Generation verbaut sind. Anwender sollen dann selbst die jeweilige Speicherzahl individuell konfigurieren können. Der Hybridspeicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...