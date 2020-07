Gestern feierten viele Aktien an der Nasdaq neue Rekorde. Allen voran die bekannten FAANG- und BAT-Aktien sind derzeit nach wie vor die Kapitalstaubsauger an den Aktienmärkten. Ein Blick sagt bekanntlich mehr als tausend Worte - und die Bilder, sprich die Charts, unserer Langfristfavoriten zeigen eines ganz deutlich. Das Tempo, in dem diese Titel aktuell nach oben ziehen, ist sicherlich nicht gesund. Diese Entwicklung wird über kurz oder lang eine Korrektur nach sich ziehen. Die Frage ist nur, wann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...