EQS Group-Media / 2020-07-07 / 17:58 *Medienmitteilung* *ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) erwartet Wachstum und positiven EBITDA für die erste Jahreshälfte 2020* *Zürich, 07.07.2020 - Die ASMALLWORLD AG steigerte im ersten Halbjahr 2020 ihren Umsatz und erwartet für die Periode ein positives EBITDA-Ergebnis, trotz eines schwierigen Marktumfeldes aufgrund von COVID-19.* Die ASMALLWORLD AG trotzt dem schwierigen Marktumfeld und wächst im ersten Halbjahr 2020 weiterhin profitabel. Basierend auf vorläufigen Zahlen erwartet die ASMALLWORLD AG verglichen mit den ersten sechs Monaten des Vorjahres ein Umsatzwachstum. Die Einnahmen sollen damit im ersten Halbjahr über der Marke von CHF 5.7 Millionen vom Vorjahr liegen. Das Unternehmen erwartet ebenfalls, dass die ersten sechs Monate des Jahres 2020 zu einem positiven Ergebnis auf Stufe EBITDA führen werden. Im Vergleich zum Juni 2019 hat das Unternehmen seine Mitgliederbasis von 54'831 auf 60'821 erhöht, was einem Zuwachs von 11% entspricht. Aufgrund der Beschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 wurde die Aktivität für das Veranstaltungsgeschäft von ASMALLWORLD stark eingeschränkt. Infolgedessen hat ASMALLWORLD sein Event-Angebot mit neuen Online-Veranstaltungsformaten ausgebaut, welche sich hoher Beliebtheit erwiesen haben und in das reguläre Serviceangebots des Unternehmens übergehen werden. Trotz des schwierigen Marktumfelds verzeichnete die hochpreisige ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft, welche in Partnerschaft mit Miles & More, der Loyalty-Tochtergesellschaft des Lufthansa-Konzerns angeboten wird, im zweiten Quartal ein starkes Umsatzwachstum. Hauptgrund war ein erhöhtes Interesse an Business- und First-Class-Flügen und die Möglichkeit, solche mit Meilen günstig einzukaufen. First Class & More, das Smart Luxury Travel Angebot des Unternehmens, verzeichnete ebenfalls ein Wachstum im Mitglieder-, wie auch im Servicegeschäft, was die strategische Firmenübernahme aus dem Jahre 2018 und die damit verbundene Diversifikation der Einnahmequellen von ASMALLWORLD bestätigt. Die vollständigen Halbjahresresultate werden am 27. August 2020 veröffentlicht. *Hotelplattform ASMALLWORLD Collection soll im Juli starten* Das Unternehmen setzte auch die Entwicklung seiner bevorstehenden firmeneigenen Online-Hotelbuchungsplattform ASMALLWORLD Collection fort. Nach über einem Jahr Entwicklungszeit soll der Service im Juli auf den Markt kommen und Mitgliedern wie auch Nichtmitgliedern die Möglichkeit bieten, die weltweit besten Hotels über die ASMALLWORLD-Website und die App zu buchen. Das Unternehmen baut damit seine Einnahmequellen bewusst weiter aus. Die ASMALLWORLD Collection wird ihren Kunden eine handverlesene Auswahl von Hotels der Spitzenklasse anbieten, welche aufgrund ihrer hohen Qualität ausgewählt wurden. Zusätzlich zu einer hochklassigen Auswahl an Hotels bietet der Service seinen Kunden die Wahl zwischen zwei Raten, der "Lowest Rate" und der exklusiven "ASMALLWORLD Preferred Rate", einer einzigartigen Online-Rate, die den Kunden außergewöhnliche Vorteile wie Zimmer-Upgrades, $100 Konsumationsgutscheine oder spätes Auschecken bietet. Bei der Lancierung wird die ASMALLWORLD Collection aus rund 600 Hotels bestehen, mit dem Ziel, die Zahl der Hotels in naher Zukunft auf über 1'000 zu erhöhen. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com [1]. *Die ASMALLWORLD Gruppe* ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad. Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: *ASMALLWORLD Collection*, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet (Go-Live geplant für Juli 2020) *ASMALLWORLD Private*, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung anbietet *ASW Hospitality*, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. *First Class & More*, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. *The World's Finest Clubs*, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. *Kontakt:* ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 CH-8008 Zurich press@asw.com

