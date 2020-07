The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.07.2020



ISIN Name



CA03842U1093 AQUARIUS AI INC.

CA7436242076 PROSPERO SILVER CORP.

CA8169221089 SEMAFO INC.

HK0017000149 NEW WORLD DEV.

IT0005252207 DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,05

NL0012756266 FUNCOM SE EO -,20

US74758R2085 QUALSTAR CORP.

US82935V1098 SINO-GLOBAL SHIP.AMERICA

