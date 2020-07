Aktien: Microsoft im Übernahmefieber - Aktie mit Rekord

Anzeige / Werbung Der weltgrößte Softwarekonzern Microsoft ist auch auf dem Markt der Videospiele-Konsolen ein Big Player. Um diesen Bereich weiter zu stärken und im Kampf mit den japanischen Konkurrenten Sony und Nintendo bestehen zu können, schaltet sich Microsoft nun in einen Übernahmekampf im Videospielebereich ein. Der könnte sich als teuer erweisen. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Nach Angaben von mit der Situation vertrauten Personen ist Microsoft an der Videospiel-Sparte des US-Telekommunikations- und Medienriesens AT&T interessiert. Microsoft könnte demnach ein Angebot für Warner Bros. Interactive Entertainment abgeben. AT&T will sich von dem Geschäftsbereich trennen. Rund vier Milliarden Dollar sollen früheren Angaben zufolge in die Kassen des Telekomkonzerns fließen. Microsoft ist aber nicht der einzige Interessent. Mit dem Softwarekonzern haben alle "Großen" der Videospiele-Branche Interesse signalisiert - Take-Two Interactive, Electronic Arts und Activision Blizzard. Bekanntester Titel von Warner Bros. Interactive Entertainment ist "Mortal Kombat". Aktie auf Rekordhoch Die Corona-Krise hat die Aktie des weltgrößten Softwareherstellers Microsoft längst überwunden und gestern wurde auch noch ein neues Rekordhoch bei knapp 215 Dollar aufgestellt. Die Aktie hatte schon Anfang Juni das Hoch vor dem Corona-Crash geknackt und befindet sich weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend. Die 200-Tagelinie (rot) zeigt wie der MACD (Momentum) nach oben. Einziger Wehrmutstropfen ist das hohe Niveau beim MACD, was aber den Aktienkurs derzeit nicht belastet. Enthaltene Werte: US0378331005,US5949181045,US88160R1014

