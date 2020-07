Das vollautomatisierte Computersystem des AktienSensor Deutschland hat am frühen Mittwochmorgen neue Trading-Signale generiert. Demnach werden zum Start des Börsenhandels in Deutschland um 9 Uhr alle fünf Positionen im Musterdepot geschlossen und gegen neue Titel ausgetauscht. Unter anderem wird auch eine Position auf die Aktie von Telefonica Deutschland realisiert, in der nachbörslichen Indikation am Dienstagabend notierte diese Position mit mehr als +13 Prozent im Buchgewinn.

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, DE0007203275, DE000A1J5RX9

