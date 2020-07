In dem Paradigmenwechsel zur Digitalisierung entsteht Erfolg nur durch Vielfalt und Vernetzung, durch ein Zusammenspiel von Organisationsdesign (Struktur), Mitarbeiterbefähigung (Mensch) sowie einem vom Menschen geschaffenes Triebwerk der Technik im stetigen Zeichen des Fortschritts und der Innovation (Technologie). Dies muss sich in einem Changeansatz widerspiegeln und zwar zeitgleich, nicht in einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...