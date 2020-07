Evotec hat die "Biopark by Sanofi" ("BBS") zu 100 Prozent übernommen und damit "bedeutende Möglichkeiten für ein weiteres langfristiges Wachstum ihrer Geschäftstätigkeit in Toulouse geschaffen", wie das Biotech-Unternehmen mitteilt. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht bekanntgegeben. Evotec-CEO Werner Lanthaler: "Evotec setzt sich stark dafür ein, an allen internationalen Standorten nachhaltige Wachstumschancen zu schaffen. Der Erwerb des Standortes zu sehr attraktiven Konditionen bietet uns viele Möglichkeiten, unser Geschäft in Toulouse auszubauen und ist ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie." Der Standort in Toulouse befindet sich im Forschungs- und Entwicklungszentrum ...

