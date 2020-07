Auftrag für Andritz: Der internationale Technologiekonzern erhielt von Eruslu Nonwoven Group den Auftrag zur Lieferung einer kompletten neXline spunlace-Linie für das Werk in Gaziantep, Türkei. Die Linie weist eine Produktionskapazität von 18.000 Tonnen pro Jahr auf, Montage und Inbetriebnahme der Linie sind für Anfang 2021 geplant. Die neue spunlace eXcelle-Linie wird eine große Bandbreite an Fasern wie Polyester, Lyocell und gebleichte Baumwolle mit Grammaturen von 30 bis zu 75 gsm verarbeiten können. Sie wird laut Andritz Feuchttücher für Anwendungen in der Kosmetik, Damenhygieneprodukte und Babywindeln, Staubtücher, Friseurhandtücher, medizinische Verbände und Mullbinden sowie viele andere Produkte produzieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...