Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -27,29 Prozent, der DAX bei -4,77 Prozent und der Dow Jones bei -9,28 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2294,80 /2295,00, -0,97%)DAX ( Akt. Indikation: 12594,50 /12594,50, -0,18%) Eine Umfrage von RBC Capital Markets zeigte, dass die Anleger wegen der US-Wahlen im November stärker besorgt sind als wegen einer weiteren Welle von Covid-19-Infektionen. Andere sind der Ansicht, dass ein Sieg der Demokraten für die Märkte relativ harmlos sein könnte. Im "Aktienturnier presented by Signature AG" sieht es in Runde 1 folgendermassen aus: https://www.boerse-social.com/tournament.. Zur ...

