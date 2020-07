Verhandlungen der MCH Group

Wie die MCH Group AG bereits mehrfach kommuniziert hat, prüft sie derzeit eine Kapitalerhöhung unter Einbezug neuer lnvestoren. In diesem Zusammenhang steht sie unter anderem in Verhandlungen mit Lupa Systems LLC, der 2019 von James Murdoch gegründeten amerikanischen Holdinggesellschaft, die sich unter anderem in der Event-, Technologie- und Medienbranche und im Bereich Nachhaltigkeit engagiert.

Die MCH Group wird darüber informieren, falls und sobald diesbezügliche Verhandlungen abgeschlossen sein werden. Bis dahin gibt sie dazu keine weiteren Auskünfte.

