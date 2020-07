In der Autoindustrie herrscht Aufbruchstimmung: Der Index des Ifo Instituts sprang auf plus 50 Punkte, nach plus 24 Punkten im Mai. Auch bei den Getränkeherstellern hat sich die Stimmung deutlich verbessert: Der Index stieg im Juni auf plus 19 Punkte, nach minus 24 Punkten im Mai. Größere Anstiege verzeichneten nur die Hersteller von Gummi- und Kunststoffwaren und die Bekleidungsindustrie. Die Nahrungsmittelindustrie ...

