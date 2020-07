Der promovierte Diplom-Chemiker Wagner trat 1991 ins Unternehmen und übernahm 2002 die Produktionsleitung der Raffinerie Burghausen und leitete ab 2008 den Raffineriestandort Schwechat bei Wien. Seit 2013 ist er Geschäftsführer der OMV Deutschland und Standortleiter der Raffinerie in Burghausen. Wagner folgt als Lenkungskreis-Vorsitzender auf Dr. Dieter Gilles, Werkleiter von Wacker Chemie am Standort Burghausen, der diese Funktion in den letzten zwei Jahren wahrgenommen hatte. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Vertreter der Mitgliedsunternehmen Jens Waldeck, Geschäftsleiter Zentraleuropa von Linde Gas. Bedingt durch die Corona-Pandemie fand die Mitgliederversammlung erstmals in der über 10-jährigen Geschichte der Initiative als Veranstaltung im virtuellen Raum statt.

18 Chemieunternehmen, 20.000 Beschäftigte

Die im Jahre 2007 im Bayerischen Chemiedreieck - der Region zwischen Waldkraiburg, Burghausen und Trostberg - ins Leben gerufene Unternehmensinitiative Chemdelta Bavaria ...

