Der DAX bewegt sich weiter seitwärts, Platz hat er ja genug. An der Chartsituation hat sich nichts geändert. Platz zum Austoben hat er bis 12400. Wichtig ist wie immer was der DOW macht, denn der muss über die 27000, damit auch der DAX die nächste Hürde, also die 13000 schaffen kann. Unter 12400 wird das Chartbild langsam negativ. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...