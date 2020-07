The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.07.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.07.2020



ISIN Name

AU000000GBP6 GLOBAL PETROLEUM LTD.

CA2176211019 COPPERBANK RES

CA21872J1093 CORE ONE LABS INC.

CA32086A2065 FIRST MEXICAN GOLD CORP.

CA45826T1030 INTEGRA RES CORP.

LU0799656698 OSS.WORLD MV UC. ETF 1CDL

US1490495041 CATASYS INC. DL -,0001

CORE ONE LABS-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de