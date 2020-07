Der US-Energiekonzern ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, NYSE: COP) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 42 US-Cents aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Dividendenzahlung am 1. September 2020 (Record date: 20. Juli 2020). Auf das Jahr gerechnet zahlt ConocoPhillips 1,68 US-Dollar Dividende. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 41,04 US-Dollar (Stand: 8. Juli 2020) 4,09 ...

