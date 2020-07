Neben dem Wasserstoff-Papier präsentierte die EU-Kommission gleichzeitig auch eine Strategie zur Integration von Energiesystemen. Diese Energiestrategie ruht auf drei Säulen:

Einem stärker "kreislauforientierten" Energiesystem, dessen zentrales Bestandteil die Energieeffizienz ist. Erhebliches Potenzial bieten nach Ansicht der EU die Wiederverwendung von Abwärme aus Industrieanlagen, Rechenzentren oder anderen Quellen sowie die Energiegewinnung aus Bioabfall oder Kläranlagen.

Einer stärkeren direkten Elektrifizierung der Endverbrauchssektoren. Da der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor am höchsten ist, soll nach Möglichkeit zunehmend Strom genutzt werden, beispielsweise für Wärmepumpen in Gebäuden, Elektrofahrzeuge im Verkehr oder Elektroöfen in bestimmten Industriezweigen. Ein Netz von 1 Mio. Ladestationen für Elektrofahrzeuge soll neben dem Ausbau der Solar- und Windkraft zu den sichtbaren Ergebnissen zählen.

Für die Sektoren, in denen eine Elektrifizierung schwierig ist - wie beispielsweise auch in der Chemieindustrie - wird in der Strategie die Nutzung saubererer Brennstoffe‚ z. B. von erneuerbarem Wasserstoff, nachhaltigen Biokraftstoffen und Biogas, vorgeschlagen. Die Kommission werde ein neues Klassifizierungs- und Zertifizierungssystem für erneuerbare und CO2-arme Brennstoffe vorschlagen.

Grüner Wasserstoff bekommt eigene Strategie

Für den letzten Punkt hat die EU mit der Wasserstoffstrategie ein eigenes Konzept ausgearbeitet. Nach Überzeugung der Kommission kann Wasserstoff Sektoren mit Energie versorgen, die nicht für die Elektrifizierung geeignet sind, und die Energie speichern, um variable Energieflüsse aus erneuerbaren Energieträgern auszugleichen. Aber dies könne nur durch auf EU-Ebene koordinierte Maßnahmen des öffentlichen und privaten Sektors erreicht werden.

Der schrittweise Übergang zum grünen Wasserstoff erfordert laut EU einen stufenweisen Ansatz:

Von 2020 bis 2024 will man in der EU die Installation von für die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff bestimmten Elektrolyseuren mit einer Elektrolyseleistung von mindestens 6 GW und die Erzeugung von bis zu 1 Mio. t erneuerbarem Wasserstoff unterstützen.

Von 2025 bis 2030 müsse Wasserstoff dann zu einem wesentlichen Bestandteil unseres integrierten Energiesystems werden, indem in der EU für die Erzeugung von erneuerbaren Wasserstoff bestimmte Elektrolyseure mit einer Elektrolyseleistung von mindestens 40 GW installiert und bis zu 10 Mio. t erneuerbarer Wasserstoff erzeugt werden.

Von 2030 bis 2050 sollten schließlich die Technologien für erneuerbaren Wasserstoff ausgereift sein und in großem Maßstab in allen Sektoren, in denen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...