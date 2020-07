Das Volumen der in den ersten sechs Monaten dieses Jahres angekündigten Deals beträgt demnach nur 84 Mrd. US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr (389 Mrd. Dollar) ist dies ein Rückgang um 78 %. Die stärksten M&A-Aktivitäten sind nach wie vor in den USA und in China zu verzeichnen. "Dieser starke Rückgang ist auf Lockdowns in vielen Ländern durch die Covid-19 Pandemie zurückzuführen. Die Covid-Auswirkungen begründen im aktuellen Umfeld weiterhin hohe Unsicherheiten in den Markterwartungen, so dass Kaufpreiskalküle großen Risiken ausgesetzt sind und der Transaktionsmarkt weiterhin in einer abwartenden Haltung verharrt. Es gab in beiden Branchen im zweiten Quartal 2020 keine einzige Transkation mit einem Volumen von mehr als 10 Mrd. US-Dollar", erklärt Christian Klingbeil, Sector Head Deal Advisory Life Science bei KPMG in Deutschland.

Life Sciences: Covid-19 Impfstoff im Fokus

Das angekündigte Transaktionsvolumen der Life Sciences-Branche allein fiel im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um 77 % auf rund 64 Mrd. US-Dollar. Dabei lag die Zahl der angekündigten Deals mit 1.274 leicht unter der des Vorjahres (1.451 Deals). ...

