Mit einem klaren Rückgang endete der Handel am heimischen Markt, der ATX beendete den Tag mit einer 1,2% tieferen Schlussnotierung. Unter Verkaufsdruck standen wie schon am Vortag die Banken, die Bawag büßte 2,1% ein, die Erste Group verbilligte sich um 1,9% und die Raiffeisen musste 1,3% abgeben. Die Addiko Bank musste gestern ein Minus von 1,9% hinnehmen, bei der Bank, die aus den früheren Hypo-Alpe-Adria-Südosteuropabanken hervorgegangen ist, gibt es unter den Aktionären ein Tauziehen um die Kontrolle, Grund ist der Ausstieg des US-Finanzinvestor Advent, am Freitag gibt es nun eine außerordentliche Hauptversammlung. Gewinner des Tages war Agrana am Tag vor der Zahlenveröffentlichung, der Stärke- und Zuckerkonzern konnte eine Verbesserung ...

