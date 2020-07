Zürich (awp) - Die SIX hat am gestrigen Mittwoch bei der jährlichen Index-Neuberechnung die Änderungen in den Indizes bekanntgegeben. Ein Blick auf die Kursentwicklung der Indexwechsler zeigt, Aufsteiger profitieren mehrheitlich bereits am heutigen Handelstag von Zukäufen, Absteiger werden aus den Depots geschmissen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...