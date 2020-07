Am Dienstag, den 7. Juli 2020, war es soweit: Der Packaging Summit, eine Kooperation zwischen Werben & Verkaufen und neue verpackung, ging in seine dritte Runde. Aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr allerdings nicht im Hochhaus des Süddeutschen Verlags, sondern im virtuellen Konferenzraum. War das nun eine Premiere oder ein bewährtes Konzept in neuer Form? Am vergangenen Dienstag fand der bereits dritte Packaging Summit statt. Ursprünglich als Präsenzveranstaltung im Hochhaus des Süddeutschen Verlags in München geplant, standen die Veranstalter Werben & Verkaufen und neue verpackung aufgrund ...

